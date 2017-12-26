台灣7大國際商港通過生態認證 港務公司啟動空污減量

2017-12-26 21:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司歷經5年努力，所轄7大國際商港，已全數通過生態港認證，今天在高雄港旅客碼頭舉辦生態港認證發表會，並啟動港區空污減量儀式，期盼達到環境保護與永續經營目的。

前行政院公共工程委員會主委吳宏謀接任台灣港務公司董事長後，提出合作、創新與永續3大方向為發展主軸，除了貨運績效成長外，也希望達成郵輪母港的目標，增加郵輪旅客，以帶動都市觀光發展。

今年港務公司除了與高雄市政府合作成立高雄港區土地開發公司，共同推展舊港區開發業務外，在安平港也完成遊艇碼頭區的招商，成功引進民間資金與國外知名企業，推出全國最大的遊艇渡假村的開發案。

吳宏謀強調，生態港是國際主流，推動綠色港口是台灣港務公司的重要政策，在港口相關單位齊心努力下，自101年開始至今年，台灣港群7大國際商港已全數通過生態港認證。

吳宏謀指出，在完成認證的作業後，將建立有效的生態港管理原則，並藉由遵循法規要求、減少成本、降低風險，達到環境保護與永續經營之目的。

為維護港區空氣品質，台灣港務公司已推動進出港船舶減速措施、靠港船舶接用岸電，以及進港船舶使用低硫油品等優先國際公約的措施，其中船舶減速產生的空污減量成效顯著，將協請環保署及航港局於明年共同編列3200萬元，獎勵貨櫃輪及國際郵輪進出港區時減速。