埔里虎頭山日出 雲浪翻滾美得出奇

埔里鎮黎明前的七彩琉璃光，從雲浪中透出。（趙令級牧師提供）

2017-12-26 20:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上月才拿下「2017花現台南」攝影比賽金牌的趙令級牧師，本月中旬到南投縣埔里鎮虎頭山，從凌晨3點連續拍了5小時，把午夜雲霧縹緲到黎明前的七彩琉璃光、日出後的黃金雲海都呈現出來，而透過縮時攝影可看到雲浪翻滾、陽光由微到強的變化，網友看到都大讚「美呆了」。

喜愛拍照的趙令級牧師，累積多年經驗，看天氣預測當天在自己鎖定的景點能否「出大景」。本月中旬他即在深夜從台中出發，在凌晨時分抵達埔里鎮虎頭山，架好腳架後，從凌晨3點開始拍攝縮時攝影，一共拍了5小時。

趙令級表示，自己的縮時攝影設定5到10秒鐘拍一張，間距越短就越動感，5小時共拍了2000張，清晨時的色溫一直在變，因此調整色溫等動作要快。而辛苦守候是有代價的，現場即可感受天光雲影變化時的美麗，而看到2000張照片串連起來的動感影片，更是被大自然的美麗感動到無法言語，要讚嘆上帝的傑作。

趙令級也說，大埔城（埔里的舊地名）黎明前到天之將亮、太陽露臉天空的變化非常多，從雲霧縹緲、七彩琉璃光到雲浪翻滾、金黃色的雲海，可說每一刻都美。

天色漸亮雲浪翻滾，埔里市區的燈光仍未滅，景色如詩如畫。（趙令級牧師提供）