噓！要低調！夫妻先後罹癌 市場攤販揪團幫忙包水餃

包水餃志工們的手沒有停過，希望能有更多人到市場幫忙包水餃。（記者黃文瑜攝）

2017-12-26 20:41

〔記者黃文瑜／台南報導〕「希望不被新聞消費…。」台南永康黃昏市場，一對原在賣豬肉兼賣水餃的林姓夫妻先後罹癌，為了籌醫藥費，市場攤販紛紛加入包水餃的行列做志工，讓許多網友爭相買水餃做愛心，近一個月前也引發區公所電話關心，林先生的姊姊還要求記者不要報導，否則無法申請低收，擔心弟弟家3個小孩往後生活受影響。但是區公所強調，只要不收捐款，資格就不會被取消，才讓林家稍稍放心並且非常感謝大家幫忙。目前訂單已接到明年3月；包水餃志工說，現在「急徵包水餃志工」，只要包起來不漏餡就行。

林先生幾年前患口腔癌，氣切後有身體大不如前，與人交談大多使用筆談，肉攤先由太太撐著兼賣水餃加減賺，想不到林太太今年也發現乳癌末期，並做標把治療，但高額的醫療費用，讓林家的狀況，陷入更大困境，林家3個孩子分別讀高中和國小，下課就到市場包水餃，讓鄰近攤商很心疼，紛紛幫忙幫助小朋又可以回家讀書。

原本林家對於這件事一直很低調，但包水餃的動人故事還是從line群組上傳開鼓勵大家做愛心買水餃，一個月前還在申請低收，讓公所的人員也打電話關心，表示如果收到捐款，就會取消低收資格，所以一家人一直想低調，默默包水餃。新化區公所表示，只要不接受捐款，賣水餃是可以的，目前水餃收入也不計入收入當中，畢竟未來還是有醫藥費。

兩天前剛從醫院做完標靶治療的林太太，拖著虛弱的身子，到市場工作，她說，住院的時收到很多人的愛心很感謝，看到大家還沒開市就先幫忙包水餃、收攤後也來幫忙，真的很感動，所以一出院就來市場，目前希望自己能把身體養好，可以接受下一次的治療，目前林家人認為一切都已足夠。

志工包水餃的手一直沒有停過，甚至有人特地從雲林開車到台南買水餃，但一天最多就只能做3、400盒，目前訂單是接到明年3月；包水餃志工表示，現在最需要的是包水餃志工，只要可以包得起來，餡不露出來，就可以加入包水餃行列。