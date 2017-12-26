明晴朗舒適早晚稍涼 中南部空品亮紅燈

2017-12-26 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日天氣與今（26）日類似，白天舒適溫暖，未來幾天將緩慢回溫到週六（30日）。明日宜蘭、花蓮高溫約20度，其他地區陽光露臉，高溫都在21度以上，中南部甚至可達25度；基隆北海岸、宜蘭地區降雨機率較高，花東有局部雨。這兩三天是中南部空氣污染的高峰期，尤其高屏地區，請盡量減少戶外劇烈運動。

《中央氣象局》預報，溫度部分，明日天氣與今日類似，清晨稍涼、白天舒適。清晨中部以北、東北部低溫約15、16度，其他地區約17、18度。白天宜蘭、花蓮由於雲量較多，高溫約20度；其他地區陽光露臉，高溫都在21度以上，中南部甚至可達25度。

《天氣風險公司》表示，未來幾天會緩慢回溫到週六，水氣也不多，西半部天氣穩定。到週（31）日，預期有一波冷空氣南下，跨年到元旦幾天將會是略轉冷的天氣。

降雨部分，《中央氣象局》預報，明日迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭地區降雨機率較高，花東也有局部雨。《天氣風險公司》表示，未來幾天整體是微弱的東北風到偏東風，水氣不多，只有週五（29日）、週六（30日）時，東北部、東半部有短暫雨，西半部則是穩定的天氣。

空氣品質方面，《中央氣象局》預報，明日中南部大氣擴散條件較差，中部局部地區、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」，金門為「橘色提醒」，其他地區及馬祖、澎湖為普通至良好等級。《天氣風險公司》也提醒，未來兩三天是中南部空污高峰期，尤其高屏地區，務必減少戶外劇烈運動。