2018高市9場大型體育活動 將提供氧氣罩、口罩

2017-12-26 22:11

［記者黃旭磊／高雄報導］秋冬為高雄霧霾季節，市區仍將於明年1到3月舉辦國際馬拉松等9場大型體育活動，醫療人員將提供氧氣罩等器具備用。

2018高雄市體育季於明年1到3月舉行，高雄市教育局長范巽綠、體育處長周明鎮今天（26日）邀請五福國小舞蹈班為活動暖身，由於全國第62屆和家盃排球錦標賽、2018高雄MIZUNO國際馬拉松、幼兒足球錦標賽，以及銀髮族為主的市長盃槌球錦標賽都在戶外舉行，與高雄市議會通過秋冬校園不舉行戶外運動會等政策方向不符。對此，范巽綠強調，主管機關將督促改善空氣品質。

范巽綠強調，高雄馬拉松獲得2017教育部體育署全民運動獎第1名，蚵仔寮等沿途地區有民眾打氣並提供茶水，每年報名都秒殺額滿，舉辦期間最大困難是空氣品質，將請衛生局協助空氣品質檢測並改善，「祈禱明年有好天氣。」

體育季邁入第62年，和家盃排球錦標賽等賽事具歷史及指標性，主辦單位不希望空污影響賽事。

周明鎮說，賽前將空氣品質告知選手，若對身體有立即危害將停賽，同時，現場有醫療人員提供氧氣罩、口罩等裝備，也會處理即時傷病狀況。

周明鎮強調，期望透過文創、觀光、高齡長照等為運動發展創造更多可能，懇請民眾支持體育季系列活動。