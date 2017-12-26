醫病》缺鐵性貧血要注意 醫師：50歲以上應大腸鏡篩檢

2017-12-26 19:42

〔記者王俊忠／台南報導〕缺鐵性貧血是大腸癌的徵兆之一，郭綜合醫院醫師表示，有兩位7、80歲的高齡婦人都因缺鐵性貧血檢查出罹患大腸癌。據國健署統計國人罹患大腸癌有9成是50歲以上者，提醒50歲以上、有缺鐵性貧血性者最好做大腸鏡篩檢；年輕人有腸胃症狀，也宜做胃腸鏡檢查。

郭綜合醫院血液腫瘤科主任曹書儀醫師表示，貧血定義是男性血色素低於13g/dl；女性血色素低於12g/dl，貧血症狀有疲勞、頭暈目眩、喘（尤其活動量增加）、心跳加快、低血壓甚至休克，逾半數貧血與缺鐵有關。

體內含鐵量有3個數值檢測，分別是鐵蛋白、鐵離子與總鐵結合量，利用鐵離子除以總鐵結合量算出轉鐵蛋白飽和度。缺鐵的定義是鐵蛋白小於15ug/l（或12ug/l），轉鐵蛋白飽和度小於18％（或15％），即符合缺鐵性貧血的定義。

曹書儀醫師說，治療缺鐵性貧血，補充鐵離子（包括口服或靜脈注射鐵劑）、定期追蹤是治標；治療血液流失的原因才是治本。成年男性與停月經後女性診斷缺鐵性貧血，需做上下消化道內視鏡檢查（胃鏡加大腸鏡），即使糞便潛血陰性，也該做內視鏡檢查。

生育期女性診斷缺鐵性貧血大部分是因為月經血液流失過多，但若有腸胃症狀，需做胃鏡或大腸鏡檢查；如有大腸癌家族史，也要做大腸鏡，尤其是50歲以上的民眾更需注意缺鐵性貧血的背後原因。