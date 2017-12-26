長期輪班又顧中風母...台鐵年輕車長猝逝家中

2017-12-26 19:29

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵驚傳年僅37歲的張姓車長日前在家中猝逝，據台鐵員工透露，張員事發前連續上班6天，且長期睡眠不足，還要照顧中風母親，自身也患有高血壓的他體力不堪負荷，但曾向主管提出暫離乘務工作未果。台鐵表示，工時符合規定。

訴訟纏身情緒低落 工會查證班表未過勞

台鐵工會則聲明，工會查證張員工作班表與出勤紀錄，應無過勞情形，深入了解發現張員長期受訴訟案件纏身所苦，起因於同仁檢舉，也導致他長期情緒低落，工會深表遺憾，工會設有法律扶助辦法，可協助會員提供諮詢或補助。

台鐵表示，張員事發前兩天上班不到12小時，當天上午在家中因心因性疾病過世，但經查張員並未提出調職，僅曾詢問是否能請「侍親假」，車班工時均符合相關規定，主管也沒有不准假，6月至12月事假、病假、特休共請22天。

但據台鐵員工透露，張員長期輪班、睡眠不足，加上須照顧生病家人、自身也有高血壓疾病，體力不堪負荷，一度打算申請調離乘務勤務，但主管稱人力不足、因此打算申請留職停薪；他在事發前因感冒身體不適，休假時再多請病假。

事發當天上午，張員曾詢問同事，請假是否獲准，不料隨後家人發現他沒有下樓吃早餐，查看才發現他已無吸呼心跳，急救後送醫搶救仍回天乏術。

台鐵表示，對於張員不幸離世憾事，台鐵深感不捨與遺憾，車班組主管隔日已親赴張員家中弔唁並慰問。對於網路流傳過勞，經查其任職於高雄車班組擔任乘務工作，每日平均工時為6小時40分，每月延長工時均符合勞基法之規定。

台鐵表示，目前車長編制員額為790人，但實際員額有806人，有16人從車站借調跑車，考量人力需求，已向行政院請增300名車長員額，但台鐵近年大幅增班，原有人力早不敷支應，台鐵爭取2860名員額，行政院至今遲遲未核定。