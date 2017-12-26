一封求助信件 揭開台、日跨世代尋人序幕

日本教師佐佐木四郎日治時期曾在新竹市牛埔公學校教書（香山國小的前身），被他教過的學生現存的已不多了，學校找到3人，將在29日由日本教師神田基成訪談。（記者洪美秀翻攝）

2017-12-26 20:41

［記者洪美秀／新竹報導］一封求助信件，促成一趟台、日跨世代尋人之旅！

日本神奈川縣鐮倉學園中學歷史教師神田基成日前寄了封電子郵件給新竹市香山國小，希望能協助尋找日治時期在台灣曾被日本教師佐佐木四郎教過的學生，希望藉此了解日本教師在台灣的歷史教育。香山國小校長鄧瑞源使命必達，真的找到現今已高齡90歲的學生姚炳煌，神田基成也確定29日要到台灣做田野調查訪談。

香山國小校長鄧瑞源說，神田基成是日本筑波大學研究生，信中提到希望能拜訪新竹市香山牛埔公學校、即香山國小前身的畢業生，並鎖定1938年到1940年間的畢業生，因為此時段曾有日本教師佐佐木四郎在此任教，希望藉由訪談佐佐木教過的學生，了解日本教師在日治時期的台灣歷史教育，藉此認識已過世的佐佐木四郎為人，做為後續田野調查研究文本。

鄧瑞源說，接到神田先生寄來的電子郵件，頓時覺得這件事很有時代意義，因超過76年，要進行跨世代的尋人活動，幾乎不可能。

因為無從尋起，他請市議員吳國寶服務處協尋，服務處主任黃聰智耕耘地方多年，且是香山國小校友，很快就找到1941年牛埔公學校畢業的姚炳煌、現年90歲，而佐佐木老師正是他小學5年級的導師，姚炳煌目前仍在經營米行。

鄧瑞源說，據了解，佐佐木四郎應是在1938年到1941年間在香山牛埔公學校服務，由於神田基成當研究生時，研究主題是「日治時代台灣歷史教育的發展」，偶然間讀到佐佐木老師的書籍，得知他曾在台灣任教，因此很想知道日治時代台灣公學校的氣氛，還有老師和學生的人際關係，才會希望透過佐佐木所教的學生，來了解當時台灣的歷史教育。

鄧瑞源與黃聰智這幾天拜訪90歲的姚炳煌校友，姚炳煌說，日治時期佐佐木老師什麼科目都教，對學生很嚴格，但很疼愛學生。若不乖或調皮，只會請孩子罰站面壁思過，不會體罰孩子。

鄧瑞源說，已幫神田基成找到3名佐佐木曾教過的學生，29日神田將從日本飛到台灣訪談76年前畢業的3名校友，到底佐佐木老師如何教書，都會是訪談主題，令人期待。