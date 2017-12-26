高雄資訊月28日登場 最大獎項是百萬賓士汽車

2017-12-26 20:58

〔記者張忠義／高雄報導〕「高雄資訊月」28日在鹽埕區高雄國際會議中心登場，展期6天免費入場，今年當日消費累計滿三千憑證，就有機會抽中百萬賓士汽車開回家。

今年資訊月以「用科技實現夢想」為主題，展出120家300個攤位，規劃有主題館、數位政府館、形象區、網路電信區、系統硬體區、數位影像區、商業軟體區、周邊設備區等8大展區，聚集了國內外重量級品牌，元旦加碼「參觀抽iPAD活動」，帶給民眾一場多元繽紛的科技饗宴。

6天「高雄資訊月」的聚焦在AI、狂科技、電競、4K、創客等科技亮點，今年參展廠商品牌齊聚，現場一系列挑戰全國最優惠的商品及活動，還有百萬好禮送，透過今年瑞艾科技的擬人化人工智慧的導覽機，讓我們能即時在展場中獲得所需要的協助，米狄恩科技將能讓您家中的語音助手整合，台灣樂金也在現場展示了各樣可連網的家電。

還有玩家期待己久的新一代遊戲主機XBOX ONE X、任天堂SWITCH、PS4 Pro都在燦坤攤位供遊戲迷朝聖，acer、ASUS、GIGABYTE、MSI、Lenovo、Razer、Tt等各大品牌的電競筆電、周邊商品全面展出，讓消費者把握年終換機好時機。

另外，主辦單位還提供參觀有禮，只要到配合通路拿到參觀摸彩券，展期內持券參觀就送限量早鳥禮，不限金額消費再抽百樣幸運禮，元旦加碼再抽iPAD，消費有禮3C大獎，完成下載「資訊月」APP註冊為會員並持當日展場消費累計滿3000元，憑證到活動兌換區兌換，獎項有ASUS筆電、JVC液晶電視等3C大獎，粉絲有禮打卡按讚送好禮，現場拍照並公開上傳至個人FB+打卡後，經工作人員驗證後即可兌換好禮，數量有限換完為止，以及集章有禮獨得平板電腦：完成下載「資訊月」APP註冊為會員，並於指定時間依序完成三關的集章，就有機會獨得平板電腦1台。