世界最美麗海灣組織年會預算 澎議會闖關失敗

澎湖海漂垃圾問題嚴重，議會希望購置2艘垃圾清除船。（記者劉禹慶攝）

2017-12-26 19:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖明年舉辦世界最美麗海灣組織年會，編列8000萬元預算，2度在澎湖縣議會闖關遭到退回，連帶使明年澎湖縣總預算案全案退回重編，同時澎湖縣議會決議8000萬預算，要求納入購買海漂垃圾清除船、發放觀光遊客消費券等。

世界最美麗海灣組織年會8000萬經費，包含離島建設基金3900萬、交通部3300萬及縣府自籌800萬，其中舉辦年會經費為1000萬，其他3筆經費是因應年會舉辦冠名行銷費用，包括全球行銷計畫2600萬、國際嘉年華計畫2200萬及獎勵參與計畫2200萬，但預算不透明化加上用途龐大，引發議會反彈。

雖然澎湖縣議會民進黨團有4席，但議會傳統為合議制，並不時興表決制，只要1票反對就是反對，針對協商會議後決議，澎湖縣政府明年度總預算全案退回重編，同時重編總預算案時，澎湖縣政府就原編列世界最美麗海灣組職年會活動經費8000萬元，應納入3項附帶決議案。

所謂附帶決議案，包括編列經費購買2艘海漂垃圾清除船，以應有效潔淨澎湖海域長期工作，真正成為美麗海灣的守護者；應比照今年發放觀光遊客消費券，全面促進行銷澎湖冬季旅遊；活動其餘經費，以因應地方永續發展為原則，方符合離島建設基金編列精神。由於總預算也連帶退回，明年元月澎湖縣政府將尋求議會召開臨時會，希望能盡速通過預算案。