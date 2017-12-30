天天吃好料》台東70年攤車蘿蔔糕 市民早餐首選

蘿蔔糕單純美味加上特製醬料，是許多台東市民必吃早餐。（記者王秀亭攝）

2017-12-30 09:24

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府旁巷弄裡，一個專賣蘿蔔糕的小推車，一賣就是70個年頭，單純的蘿蔔香，吃來綿密Q爽、不油膩的口感，再搭上特製醬料，是不少台東市民的早餐首選。

「最傳統最美味」，即使颳風下雨，也要以蘿蔔糕作為一天的開始，第三代的鄭貴松、鄭秋琴夫婦每天限量製作200斤，雖然產品單一，從清晨6時30分開賣，時常不到上午10時就賣光。

古早的手推攤車上，一個煎盤、一塊砧板，老闆娘鄭秋琴片刻不停的切、煎蘿蔔糕，老闆鄭貴松則是用硬幣紀錄不斷湧入的客人需求，1元代表1份25元蘿蔔糕、5元代表30元1份、10元代表40元1份，夫妻倆有默契地相互搭配，以最快速度出餐。

鄭秋琴說，70多年前，阿公、阿嬤從雲林移居到台東，也把老家的做粿技巧帶到台東謀生，在菜市場擺攤撐家計，後由婆婆接手，如今仍在使用的手推攤車就是婆婆特別訂製，一用就是50年，別看推車小，卻是三代傳承的情感連結。

17年前，鄭秋琴從婆婆手中接下蘿蔔糕製作技藝，及手推攤車，鄭秋琴坦言，一開始抓不到製作技巧，軟爛、黏膩，連自己吃了都怕，險些放棄，身體不適的婆婆不斷鼓勵，還有一對老夫妻吃了失敗品，不論晴天或雨天，仍然每天光顧，並給予建議，為了不讓忠實顧客失望，發憤學習並改善製程，1年後終於做出傳統美味，找回顧客信心。

鄭秋琴表示，傳統蘿蔔糕是將浸泡後的在來米磨成米漿，蘿蔔磨成泥後，融入米漿裡，再加入鹽巴調味，成功與否取決於蒸蘿蔔糕的火侯與時間，另外，蘿蔔糕沾醬也是鎮店之寶，「製作方式比蘿蔔糕還難」，太白粉、米漿及醬油依一定比例煮製，一不小心就會成塊。

「從小姐吃到當阿嬤，還帶著孫子來吃。」40多年的老顧客黃阿嬤說，蘿蔔味濃郁，Q度恰到好處，醬料更是一絕，不死鹹，再淋點蒜蓉醬，挑嘴的孫子也一吃就上癮；楊先生則說，西式早餐吃不慣，還是傳統味最對胃，試過其他家蘿蔔糕，依舊最愛這攤隱身巷弄的小推車。

「還是得回家，才能盡情地發揮。」QQ蘿蔔糕的傳統古早味近幾年經台東市民口耳相傳，客人越來越多，狹窄的巷弄常擠得水洩不通。

鄭秋琴說，考量客人的安全及用路人的權益，決定明年2月將攤位移回台東市四維路老家，以住家1樓為店面，有充足的空間，還能兼賣貢丸湯、紅茶等，甚至研發新產品，第四代大女兒也準備接手，要讓傳統的蘿蔔糕攤傳承與創新。

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