蝦米？魚池底也能走秀 台南好物創意行銷

「台南好盟」在魚池底舉辦走秀及晚宴，行銷台南好物。（記者劉婉君攝）

2017-12-26 20:36

〔記者劉婉君／台南報導〕在魚池底辦的鞋子走秀、晚宴，你看過嗎？由台南市不同領域的業者、小農組成的「台南好盟」，今天下午在乾涸的魚池底搭起簡易舞台，舉辦一場前所未有的鞋子走秀，晚上還席開8桌，共享成員們自家生產的羊肉爐蝦蔬菜與火龍果等。

由「台南好盟」團隊主辦的「台南好物.搞蝦趴」活動，下午在七股區一處魚池舉行，乾涸的池底呈現出來的底泥裂痕，是最自然的舞台設計，當穿著紅色服裝的佛朗明哥舞者出場，場邊立即傳來歡呼聲，鞋子走秀緊接著登場，參與演出者包括業者一家人還有顧客，雖然均非專業人員，熱情滿分，表現獲得滿堂采。

晚上坐在魚池底用餐，吃的食材大多是團隊成員們秉持健康安全理念栽種或養殖的，與眾不同的用餐環境及熱絡的氛圍，也讓與會者留下難忘的回憶。現場還有不少與會者以手機或相機記錄，準備上網與網友分享。

「台南好盟」的成員來自不同的領域，但相同的理念，希望讓更多人認識台南好物，包括堅持不用藥養殖的「池塘好蝦」夫妻邱國竣、黃婕希；在網路銷售父親以無農藥及無化肥方式栽培火龍果的台南好年小農謝豐安；在網路分享台南美食、景點等訊息的資訊情報員「妳好南搞」；原創手工鞋HoQin的曾永宏；栽培健康安全蔬果的志佳園農場吳明哲；由攝影師、造型師與花藝師組成的百声相社；還有無名羊肉湯蔡曜丞及支持相同理念的台南人林皇文。

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