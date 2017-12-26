兩國際發明展 樹德科大奪2金

「模組化擋水植栽牆」加入植栽和設計美感。（記者蘇福男翻攝）

2017-12-26 20:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學產品設計系師生改變傳統擋土牆生硬死板概念，開發出「模組化擋水植栽牆」，加入植栽和設計美感，在「2017香港創新科技國際發明展」摘金；另一具備風阻功能、不易被風吹倒吹跑的「可提式交通錐」，也在「2017高雄KIDE國際發明暨設計展」奪金。

每年颱風豪雨造成嚴重水患，威脅民眾生命財產安全，樹德科大產設系師生陳文亮、顏榮儀等人發現，沙包、擋水物等擋水設施功能少又粗糙，不易收納又占空間，且造型不美觀，因此開發出「模組化擋水植栽牆」，平時可提供植栽綠化和居家擺飾，防災時可作為防水功能。

陳文亮表示，植栽盆採用素燒陶瓷製成，可從本體吸取水分，增進植物生長，模組化設計可單個或多個使用，讓使用者更有彈性、便利，藉以提升生活機能和生活美學。

另產設系老師劉念德與同學鄭峻忠、劉宜慈、林宗佑等人發現，傳統交通錐構造上可提取處，只有頂端的孔，需要一次搬多個交通錐時，必須雙手彎腰下搬，且數量有限，耗時且費力，置放道路上並易吹倒吹跑，造成意外發生，因此研發「可提式交通錐」。

經改良的可提式交通錐，將一面做可提式開口，單手就能提起數個交通錐，方便操作，又能提升效率，另一面設計分散風量的出風口，可提高交通錐整體的穩定度，不易被風吹倒吹跑，降低置放的風險，繼在「2017烏克蘭國際發明展」拿下銀牌，又在「2017高雄KIDE國際發明暨設計展」奪金。