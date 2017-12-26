遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽 中山工商5連霸

中山工商學生在遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽完成5連霸。（記者洪臣宏攝）

2017-12-26 19:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第23屆遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽，中山工商Air Pump隊以4項滿分奪冠，另兩隊也包辦2、3名，完成5連霸。

該競賽由遠哲科學教育基金會主辦，有36隊晉級總決賽，24日在台灣師範大學分部中正堂舉行，今年指定項目為「變形金鋼」和「下坡玩具大車拼」。

變形金鋼以竹籤、瓦楞板、橡皮管、橡皮筋設計可摺疊結構，釋放後自行彈開伸展變形成「高塔」或「飛行器」，主要應用結構力學、彈性原理；下坡玩具大車拼則製作步行及振動下坡玩具，經由調整重心、質量分布、轉動角度等，讓下坡玩具分別以最慢及最快速度往下走。

校長林昭億表示，選手們為蟬聯五連霸，壓力都很大，電資群學生巴宥閎、王俊壹和黃庭威組成的Air Pump隊，4項積分都滿分，打破該賽會紀錄。

指導老師王冠智指出，這次最難的是「變形金鋼」的「旗正飄飄」項目，橡皮筋綁得過緊或過鬆，都不利高塔展開，在校練習僅50公分高，南區分賽進步到170公分，全國決賽竟達210公分，比他原設定還高。

第2名的P.W.C隊長潘鵬宇，分區賽被手工刀劃傷，縫了4、5針，為了總決賽在家偷偷苦練，果然沒有失手；第3名由普通科盧聖杰、林和義、蔡榮齊組成的一股清流隊拿下。