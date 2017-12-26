疫病》腸病毒D68型再增2例 幼童肢體無力要注意

2017-12-26 17:57

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週新增5例腸病毒重症，其中2例是會導致急性肢體無力或麻痺症狀的腸病毒D68型，分別是北部4歲男童與南部5歲男童，均於12月上旬出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀後突發肢體無力，現仍住院治療中，提醒若家中幼童出現疑似症狀，宜儘速就醫。

輔仁大學醫學院小兒神經學教授洪焜隆表示，有別於其他腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎等典型症狀，腸病毒D68型表現以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，少數感染者可能會併發腦炎、脊髓炎等，一旦出現肢體無力或麻痺症狀可能造成永久性後遺症，需要長時間復健。

洪焜隆指出，腸病毒D68型幼童的上呼吸道症狀，容易被忽視，提醒若發現孩子出現走路無力、容易跌倒，或是手部無力、東西拿不起來、掉下等情形，必須提高警覺，一旦延誤治療，恐造成終身後遺症。

洪焜隆也提及，相較於容易引發重症的腸病毒71型，適合生存溫度是37度，腸病毒D68型則為33度。目前仍無疫苗或抗病毒藥物，最有效的預防方法就是正確勤洗手、養成良好個人衛生習慣。

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，上週新增的5例腸病毒重症中，除了2例腸病毒D68型外，尚有2例克沙奇A9型、1例腸病毒71型。其中，克沙奇A9型個案為北部5歲女童、3歲男童，均於12月初出現發燒、嘔吐，步態不穩、四肢無力等症狀併發小腦炎，但恢復情形良好已出院，腸病毒71型個案則為南部13歲少年，12月初因發燒、口腔潰瘍、喉嚨痛、噁心、頭暈、全身無力、步態不穩等情形就醫，現症狀改善已出院。

今年累計20例腸病毒重症，含1例死亡，感染型別分別為腸病毒D68型8例，克沙奇A6型3例，克沙奇B3型、A9型、伊科病毒5型及腸病毒71型各2例，克沙奇A2型1例。