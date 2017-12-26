1222桃機二航廈大停電 桃機致歉：將對長榮空廚求償

2017-12-26 17:58

〔記者姚介修／桃園機場報導〕針對1222桃園機場二期航廈大停電事件，桃園機場公司總經理蕭登科今天下午指出，對於機場相關單位因停電受到影響，桃機深感歉意，同時將對長榮空廚新建工程出包、桃園機場受牽連跳電發動求償。

據調查，距桃園國際機場第二航廈東北側1公里處的長榮空廚新建大樓進行送電作業時，因新建高壓配電盤突然短路，高達2萬4900安培的瞬間短路電流遠超過桃園機場公司設定的1萬5000安培保護跳脫電流，造成桃園機場 161kV變電站高壓配電盤保護開關跳脫，致使同一供電迴路的機場第二航廈部分區域，及中華航空修護工廠與華儲公司都受到波及停電斷電。

雖然啟動緊急應變，但仍影響2000旅客、延誤5架離境班機，對此突發狀況影響桃園機場第二航廈地下2樓美食街、行李處理場、3 樓出境大廳報到櫃檯及安檢區域、3 樓出境長廊等處，機場行李分揀系統、FIDS 系統、出境行李輸送帶及轉盤、昇降設備、旅客自動電車輸送系統等設備也受影響。統計從10時45分至14時止，陸續影響航廈內部約2400位旅客及接送機民眾，除由各航空公司安撫說明外，機場工作人員及保全亦全力維持秩序並協助引導至鄰近餐飲休憩區；本事件共導致延誤航班5班，延遲時間15至30分鐘4班，48分鐘1班，計957位旅客。

第二航廈部分區域停電後，機場公司立即緊急應變，機場核心設施的行李資訊系統、管理資訊系統、移民署證照查驗及機場公司中控系統等營運安全設施都立即啟動不斷電系統供電，並於5 分鐘內以緊急發電機供電，切換為備援迴路，提供航務管理、行李處理、飛航資訊等系統所需電力；機場公司也動員全部能量排除故障，但考量整體安全性，採取分區域逐項系統與設備復電，作業程序雖繁複耗時，但也確保復電後之供電穩定無虞。

針對該起停電事件造成航班延遲及旅客權益受損之情況，桃園機場公司將協調航空公司就相關求償事項提供必要協助，並已於25日發函長榮空廚要求負起應有之相關賠償責任。

另為確保桃園機場供電安全無虞，將就供電策略進行調整，提昇備援系統效能，將機場內獨立申請用電戶與機場營運用電做適度隔離，確保不受其他用戶端電力故障影響，避免停電情況再次發生。

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