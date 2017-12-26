冷氣團襲台+空污霾害 醫院呼吸道患者爆增

近日冷氣團和霾害一起襲台。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-26 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「咳到連胃酸都吐出來了！」女童因空污造成嚴重咳嗽、鼻塞、喉嚨痛還起皮膚疹而就醫，讓媽媽心疼不已，醫師指近日大陸冷氣團低溫襲台加上霾害嚴重，醫療院所呼吸道症狀患者就醫暴增，鼻塞（涕）、咳嗽、喉嚨痛嚴重，甚至引起皮膚疹，有老人嚴重到轉診至大醫院、也有一家4口戶外露營都中標，醫師懷疑是空污併發這波呼吸道疾病潮且「空污讓免疫力下降，會讓病症加重。」

中華民國診所全聯會理事長、展弘聯合診所院長曾梓展指出，入冬後流感患者不多，且頂多是過敏患者，但上週六空品紅害以來，患者因鼻塞、咳嗽、喉嚨痛就診人數大增，原本患者約50、60人爆增到百人以上，8成都是上呼吸道症狀，且有黃痰、黃鼻涕，已經病毒感染，懷疑霾害也夾帶病毒，讓症狀加重。

今天一名女童因這幾天喉嚨痛、黃鼻涕、咳嗽不止就醫，頸部等多處皮膚也發蕁麻疹，她病懨懨得說前一晚咳到連胃酸都吐出來了，像這樣的大小病患擠滿候診室，曾梓展指霾害讓人過敏，低溫又讓病毒更加肆虐，症狀加重，嚴重恐致肺炎等病症，不得不小心防範。

台中榮總感染科主任陳伯彥說，霾害雖不一定會夾帶病毒，但是霾害造成咳嗽等呼吸道問題，以及免疫力下降，讓冬季流行病毒包括鼻病毒、副流感病毒和冠狀病毒等趁虛而入造成流行，這些會引起感冒、呼吸道或細支氣管炎等症狀，提醒霾害要做好防護、戴口罩、減少到公共場所，還要多洗手。

今天受東北季風影響帶入部分境外污染物，但是西半部因風力減弱大氣擴散條件差，境內污染物累逐漸積，仍是橘色警戒（對敏感族群不健康）至紅害（對所有族群不健康）等級，依環保署空品預報至後天（29日），中南部仍特續紅害等級，建議減少出門或載口罩。