韓劇裡都是騙人的？ 問韓國人早餐吃什麼 答案盧廣仲聽了會想哭

YouTuber艾琳調查韓國朋友用早餐的習慣，結果多數韓國朋友回答不吃早餐，讓台灣網友很意外。（YouTube/Erin's Diary 艾琳的日常授權提供）

2017-12-26 17:49

〔影音新聞／綜合報導〕台灣的早餐文化盛行，很多人一天沒到早餐店報到就覺得渾身不對勁，但是你知道嗎？鄰近的韓國人卻不太吃早餐。在韓國遊學的YouTuber「Erin」最近發布一則影片，她隨機訪問認識的韓國朋友早餐吃什麼，結果她大多數的朋友都回答「不吃早餐」！

許多網友相當驚訝，因為平時看韓劇都會看到劇中主角，在早晨全家一起吃著紫菜包飯配大醬湯，還以為韓國人都是這麼吃，沒想到現實生活中許多韓國人其實不太吃早餐，就算有吃，也是用麥片、香蕉等少量的食物果腹。

事實上，韓國第一大網路市調公司embrain在2012年曾發布調查，訪問1000名19歲以上男女上班族是否有吃早餐的習慣，有多達24.1%的人選擇「不吃早餐」，位居第二。雖然比例最高的是「在家吃完後再去上班」，但選擇的人多是40歲至50歲民眾。

另外有8.9%的人選擇在上班路上買去公司吃、5.4%的人在上班的路上就地解決、4.3%的人則是開始上班之後才吃，1.7%的人選擇其他。

至於這麼多人不吃早餐的原因？報告指出，有31.5%的韓國人是因為「沒這個習慣」，29.5%的人回答「沒時間吃」，或許也反映出韓國社會沉重的工作、生活壓力。

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不吃早餐的理由是因為太忙了。（YouTube/Erin's Diary 艾琳的日常授權提供）