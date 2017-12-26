台中慈濟護理之家「返家率」高 榮獲國家品質標章肯定

2017-12-26 17:36

〔記者歐素美／台中報導〕SNQ國家品質標章今年新增長照類長照服務組，台中慈濟護理之家有計畫推動住民「返家率」，讓住民與家屬保持良好互動，積極回歸家庭及社區，經國家生技醫療產業策進會訪查評選，今日獲頒2017 SNQ國家品質標章長照類唯一銅獎肯定；臺中慈濟醫院副院長兼臺中慈濟護理之家負責人莊淑婷親自領獎，特別感謝證嚴法師教導，讓長輩有機會重享天倫。

莊淑婷說，臺中慈濟護理家特別訂出自創的「返家率」，希望醫療機構轉來的住民長輩，接受護理之家照顧後能重拾生活能力，早日回家團圓，但推動過程來自照護人員，甚至住民家屬的刻板印象，以致產生不少阻力。但證嚴法師告訴她，老年人就是應該在家享天倫之樂，要跟家人多相處，護理之家應該成為醫院與家庭間的中繼站。

莊淑婷表示，目標清楚後，照顧服務的重點內容都有了願景，只要團隊評估認為住民身體情況有回家機會，就納入收案，安排「幸福五步曲」計劃，透過吞嚥訓練、不同管路移除訓練、肌力訓練等等，讓長輩的身體功能力越來越好，回家前院方並會到家庭訪視，協助環境設施改造無障礙，以更適合長輩回家生活。

說起來簡單，但每個步驟有不同階段，像拔除鼻胃管就需要好幾階段的訓練，但臺中慈濟護理之家住民的鼻胃管拔除率也做到最好，讓評審也印象深刻。

臺中慈濟醫院品管中心主任林昌宏協助臺中慈濟護理之家推動品質計畫，他認為臺中慈濟護理之家硬體與服務都有特殊之處，尤其掌握證嚴法師精神推動返家率，更是讓護理之家有別於安養院，讓住民還能有機會重返家庭，是最讓人驚豔之處。

莊淑婷表示，獲得代表臺灣第一的銅獎，讓護理之家所有同仁更有信心，將來要朝向亞洲第一的銀獎，甚至世界第一的金獎努力，造福護理之家的所有住民長輩。