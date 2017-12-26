警職退休「畫蝦大師」繪出美麗人生 作品志玲姐姐也愛

2017-12-26 11:09

〔記者黃欣柏／台北報導〕前警政署副署長蔡俊章2年半前退休，正式卸下擔負40多年的人民保母責任，熱愛藝術的他全心投入水墨畫創作，本月與中國書法名家張宗彪在台北101大樓32樓合辦書畫聯展，展出他「藝生」中最滿意的98幅作品，尤其栩栩如生的「蝦」作堪稱一絕，包括游錫堃、李遠哲、林志玲等人都有收藏。

現年67歲的蔡俊章出生於雲林虎尾，是標準的農家子弟，從小就展露出藝術天分的他，小學時就曾參加繪畫比賽獲獎，但真正受到水墨畫啟蒙則是在就讀台中二中時期，當時年僅15歲的他在美術老師費熙帶領下，開始了自己的創作人生。

蔡俊章從警察大學畢業後，歷任澎湖縣、南投縣、台南縣、高雄市警察局長，2年前在警政署副署長任內退休，結束超過40年的警察人生，但在這40多年中，他總不忘忙裡偷閒創作，舉辦了20多次個展、聯展，也替自己博得「警界儒將」美名。

蔡俊章除了擅長畫山水、畫鳥禽，其別樹一格的畫蝦手法更是一絕，在藝界素有「蔡式墨蝦」名號，包括馬英九、游錫堃、李遠哲等政界人士及第一名模林志玲都收藏了他的墨寶，今年6月間他的畫作「靜觀」也在中國北京的拍賣會上以近百萬元台幣價碼拍出。

被問到為何喜於、善於畫蝦，蔡俊章回憶，警察工作不打烊，繪畫時間常因勤務而變得零碎，後來他因緣際會與齊白石傳人、書畫家于溪邨見面，于建議他或可專注於蝦蟹小品，加上他曾在屏東東港服務，閒暇時常跑到水產試驗所內看蝦，經年累月接觸下，自然而然地就常將蝦子化為畫中主角，運用畫筆將蝦子優游自在的情狀描繪下來。

退休後，蔡俊章有更多時間投入創作，繼今年8月舉辦「揮墨成趣」水墨畫個展後，12月10日又與中國書法名家張宗彪於台北101大樓32樓合辦雲端書畫展，展期預計至年底為止。