北海岸特色商品 野柳女王頭變餅乾

金山在地烘焙達人郭品岑研發「野柳女王頭」地景餅乾，造型讓人眼睛為之一亮。（記者俞肇福攝）

2017-12-26 11:02

〔記者俞肇福／新北報導〕金山在地烘焙達人郭品岑多次參加國內外比賽得獎，交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處輔導達人在地產業發展，開發北海岸特色商品；郭品岑研發製作「野柳女王頭」、「燭台石」及「金山燭台雙嶼」3款地景造型手工餅乾，造型獨特，讓人眼睛為之一亮，捨不得吃。

北觀處處長張振乾表示，為鼓勵青年創業，開發具北海岸特色的商品，今年與野柳地質公園、經國管理暨健康學院餐旅系、廚藝系合作研發地景造型餅乾，並由經國學院廚藝系老師、金山在地烘焙達人的郭品岑研發，為兼顧地景特色及豐富口感，從食材選擇到餅乾塑形，歷經反覆試作，才得以完成。

郭品岑出身餐飲世家，爸爸與伯伯經營金山兄弟食堂，她就讀經國時，在2009年第2屆UIPCG青年盃世界錦標賽台灣區選拔賽獲得第3名；郭品岑不走家族經營的餐飲業，另外在烘焙界闖出一片天。

郭品岑說，初期推出3款造型，分別為女王頭，是由蔓越莓、玉米脆餅做成；燭台石則是利用巧克力、去普餅；燭台雙嶼是黑磚巧克力、杏仁餅乾，未來將持續研發不同款式。

北海岸地景餅乾採手工製作，產量有限，目前可網路或電話預購，詳情請洽郭小姐0927297317、sister767881@gmail.com或至臉書品馝菓子坊查詢。