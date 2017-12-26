淡江大橋主橋工程7度流標 公路總局：明年2月8度招標

淡江大橋主結構由全球首位獲得普立茲克獎的女建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計，完工後可紓解淡水、八里交通。（交通部公路總局提供）

2017-12-26 10:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕連接淡水、八里的淡江大橋主橋段工程今天7度流標。

交通部公路總局表示，已經向優良廠商邀標，預算和工期相較第5次開標也已提高，從94億增至125億、工期60個月延為68個月，未料仍乏人問津，公路總局坦言「相當無奈」，但仍必須走完採購法基本程序，下一次招標將會在明年2月初，依法標案內容的預算和工期會維持不變。

交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處長陳松堂表示，由於前6次開標情形都很不理想，次次都是「零投標」，考量廠商曾反映的原物料上漲、一例一休等因素，將預算提高、工期延長，未料今天又以零投標收場。

立法委員呂孫綾表示，就任以來不斷在國會透過質詢行政院院長、交通部長及各相關單位的方式，要求行政部門必須檢視計畫內容，更要了解計畫執行的困難處，終於取得行政院同意寬列工程預算，同時還要求行政院及交通部，在計畫修正送件、審議與第三標主橋段工程重新招標的時程，必須協調同步，就是希望淡江大橋能早日動工、早日完工、早日讓淡水與北海岸地區的民眾，不再忍受交通阻塞的痛苦。

淡江大橋主結構由全球首位獲得普立茲克獎的女建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計，是全球最大的單塔斜張橋，將成淡水河口新地標。完工後可紓解淡水、八里交通，也往返淡水與八里可縮短15公里路程、平均省下至少25分鐘車程。

淡江大橋工程共分為三標，今天流標的主橋段（淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程）為第三標，而第一標工程已於去年11月竣工，第二標工程分為位於八里端與淡水端則仍在進行中。