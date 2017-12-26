本週氣溫緩回升 吳德榮：跨年夜迎乾冷空氣

今天西半部是晴時多雲的穩定天氣，吳德榮表示，本週無明顯冷暖空氣影響，各地氣溫將緩慢回升。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-26 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕前兩天影響台灣的這波冷空氣，台北市最低溫降至16.1度，離中央氣象局對「大陸冷氣團」的定義還有差距，僅符合「東北季風」的標準，氣象專家吳德榮表示，本週氣溫將緩慢回升，直到週日（31日）才有乾冷空氣南下。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今西半部晴時多雲，白天舒適、夜間氣溫稍偏低；東半部雲量稍多，山區有些局部短暫雨的機率。他說，明後2日（27、28日）氣溫逐日回升，北台灣早晚偏涼微冷，沿海最低溫約15、16度左右。

吳德榮進一步表示，週五、六（29、30日）迎風面水氣略增，北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其餘地區仍為晴朗穩定的天氣。週六晚間1小股冷空氣開始南下，北台灣轉有雨、氣溫下降；週日（31日）很快轉乾，天氣好轉。

吳德榮接著指出，跨年夜（31日晚間）至下週一（元旦）受乾冷空氣影響，北台灣沿海空曠地區氣溫將下探至12、13度左右，都會區大約在14、15度。不過他也強調，由於天氣系統較弱，距離現在仍久，冷空氣抵達時間及強度仍會微調，呼籲民眾持續關注相關訊息即可。