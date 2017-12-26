群交趴攝影師話術曝光！ 女網友被這招誘上床

網路上流傳6女戰7男的「公廁群交團」，讓許多網友震驚。（圖擷取自《Dcard》）

2017-12-26 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕網路上流傳6女戰7男的「公廁群交團」，讓許多網友震驚，有女網友PO出被攝影師邀約的對話，指出對方一直以拍照為由邀約，還有人說該攝影師利用話術誘導拍照，第二次約會就發生性行為，把她當砲友。

一名就讀德明財經科技大學的女網友在《Dcard》上表示，她先被攝影師邀約拍照，對方說可以一邊拍照一邊講活動的事情，但卻被女網友質疑是「假攝影真性交」。攝影師回稱，活動的話確實有拍創作，但這次邀約只是單純的拍照，對於「攝影性交易」是屬於網路上的謠言，因為要有那樣的性，他才有辦法創作。女網友立即PO出一張「入選者需付3500元」的截圖打臉攝影師所說的話，表示「聽來的？」

攝影師則解釋，因為對方不了解活動，每次活動他都必須付出時間和精神，還有汽車旅館場地費、人頭費、酒水飲食費、助理費，最後是給女生的費用，「你覺得我應該一個人付出所有的錢一兩萬，讓大家得到這些，然後我只得到作品嗎，更何況總之我只有問你能不能借我拍照而已，根本沒有想問你活動的事情喔。」女網友因為在上班，最後用一句「喔」草率結束對話。

《蘋果日報》報導，另一名女性爆料，指攝影師在「群交活動」前，會先邀約女生當模特兒，她因欣賞攝影師的才華而應邀，但對方在拍攝時會講像是「你呻吟的聲音很好聽」、「我都快受不了了」之類的性暗示話語，第二次邀約出來就「被上了」，她原本以為攝影師對她有愛情，想不到只是把她當砲友，奉勸大家「別再有女孩子被騙了！」

有女網友PO出被攝影師邀約的對話。（圖擷取自《Dcard》）