極樂群交後遺症？驚傳團員染性病 女主角遭男友抓包

最近網路論壇《Dcard》出現一則「公廁群交團」的文章，引起網路熱議，陸續有網友爆料群交團的內幕。（圖擷取自《Dcard》）

2017-12-26 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路論壇《Dcard》出現一則「公廁群交團」的文章，引起網路熱議，陸續有網友爆料群交團的內幕，有一名網友指出，他認識其中一位主角，稱團員有人感染性病，而且是做完後隔天才知道。

《Dcard》先前PO出文章顯示，有攝影師利用拍攝照片為由，事實上是舉辦極樂群交，當天6女7男參加活動，還有3名女孩全裸且以臀部對著鏡頭，引起網路熱議，某位網友疑似認出當中有自己的同學，直喊「我們才大一而已」。

亞洲大學一名男學生在《Dcard》爆料後續，指他認識其中一名主角，爆出3大八卦。第一，其中一名女團員被男友發現參加「群交團」後大吵，女方事後就拿著行李被丟包在學校外面，隨後還傳一堆訊息給男方，想要將自己的行為合理化，其中「我愛跟誰做愛那都是我的身體自主權」這句讓他印象很深刻，讓他當下笑到岔氣；第二，有團員私底下透露有性病，而且是事後隔天才得知，已經將健檢報告寄回老家。

爆料男學生指出，最後第三點，那名攝影師早就被傳是「台北x山菜園王」，他將自己的社交網路帳號塑造的很文青，但其實就是想要免費和女生做愛，順便賺錢的男人。

該名男學生最後還奉勸觀看文章的女性，表示固定性伴侶非常重要，性行為都一定要戴保險套，如果因為男友無法滿足妳，也不應出去找別人滿足。他最後還說，把自己做愛的過程拍下來真的不是很理智的行為。

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