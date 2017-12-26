今冷氣團減弱漸回溫 西半部空污仍亮紅燈！

今天冷氣團減弱，不過清晨各地氣溫仍偏低。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-26 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕今天冷氣團減弱，不過清晨各地氣溫仍偏低，中部以北、東北部低溫約13到16度，其他地區低溫約17度，早起出門還是要注意保暖，白天高溫回升，北部、東北部高溫約19到22度，中南部約25度上下，花東約21到23度。另外今天空氣條件仍差，中部、雲嘉南及高屏空品區及金門、馬祖仍為「紅色警示」。

中央氣象局預測，今天西半部地區大致為多雲到晴、較為穩定的天氣，但是東半部尤其是宜蘭及基隆北海岸，今天的降雨機率會比昨天高，需要稍加留意。空氣品質方面，因大陸冷氣團減弱，西半部大氣擴散條件轉差，北部、竹苗空品區為「橘色提醒」，中部、雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」，馬祖、金門持續受境外污染物影響為「紅色警示」，其他空品區及澎湖為普通等級。

另外氣象局提醒，受東北風影響，沿海地區仍有8到9級的陣風，海面風浪依然偏大，東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島並有長浪發生的機率，海邊活動及海上作請特別注意安全。

週三到週六在東北季風的影響之下，迎風面的水氣稍有增加，東半部及基隆北海岸雲量增加並有局部短暫雨，尤其週五水氣較多，大台北地區及中南部山區也有短暫降雨的機會；溫度方面，北台灣偏涼，中南部日夜溫差大。至於跨年夜水氣不會太多，但東半部及大台北東側仍有短暫飄雨的機率，且北台灣高溫不超過20度，若長期待在戶外需注意保暖。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 21 17 ~ 25 21 ~ 24 16 ~ 21

今天東半部尤其是宜蘭及基隆北海岸，今天的降雨機率會比昨天高，需要稍加留意。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）