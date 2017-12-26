12/26 各報重點新聞一覽

近5年的六都（加計中央）生育、托育補助經費，均成長數千萬至十億元以上。（資料照）

2017-12-26 06:19

自由時報

六都一年砸百億 生育津貼救不了出生率

育兒百寶箱政策喊卡，衛福部坦言，育兒津貼發放也將一併檢討。各縣市為拚「做人」，陸續加碼生育、托育補助，記者蒐集六都過去五年資料分析發現，相關經費年年成長，去年地方加計中央已砸上百億元，但除了桃園市，另五都粗出生率均不增反減！

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不要命！8小時飆車環島

十七輛雙Ｂ改裝的轎跑車在今年三月間以八小時環島一圈，這群飆車族為防範超速被舉發，車輛加裝「翹牌器」遮蔽車牌，平均車速高達一百八十公里，甚至在國道飆出比高鐵還快的三百二十公里時速，危險競飆高調PO網炫耀；警方比對監視器揪出違規車輛並送辦，除開出高達三十二萬餘元的罰單，台中地檢署昨依公共危險罪起訴田、陳、吳等三人，其餘許男等十六人各捐款三至五萬元給國庫，獲得緩起訴一年。

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雷倩賭去留 力促婦聯會簽約

在黨產會今天開會認定婦聯會為國民黨附隨組織前夕，婦聯會新任主委雷倩昨天兩度趕赴內政部溝通，希望重啟三方協商，甚至以個人去留向內政部、黨產會承諾，若無法說服婦聯會常委簽行政契約，她會主動請辭下台，或內政部把她撤換都可以，成功說服內政部、黨產會考慮再多寬限一些時間。

詳見雷倩賭去留 力促婦聯會簽約。

蘋果日報

驚人漏洞 瞞前科開小黃14年

資訊漏洞，讓「黑車」趴趴走！台中一名有重案前科的運將違規開了14年計程車，年年將證照送中市警局交通大隊審驗，竟無人發現案底，還2度獲優良駕駛表揚，日前被查出前科才吊銷其執業登記證；民代痛批警方審驗形同虛設。學者也批警方與法務部互踢皮球，並推估全台「黑車」約千輛，乘客安全令人憂心。乘客李小姐批：「太誇張，不搭又不行，只能上車後發訊息或致電給親友，確保安全。」

空污示警 環署增晚上預報

國內上周六才經歷近3年來最嚴重空污，昨又受入冬以來首波霾害級中國境外污染物影響，全台「淪陷」，22縣市都有測站AQI空氣品質指標達不良等級，其中超過20站曾達對全民不健康的紅害等級，且影響持續整天。環保署預估今冷氣團減弱，中國霾害影響午前會解除，南部因大氣擴散不佳，境內污染物又會累積，高屏恐再持續3天紅害。

聯合報

陳抗太頻繁 柯P打柯P：中央機關該加高圍牆

勞團上周六發起遊行，部分抗議群眾活動結束後，轉往台北車站等地抗議，遭警方強制驅離。台北市長柯文哲昨天表示，中央政府的硬體應改善，像是圍牆、鐵欄杆是不是要拉高，不要一翻就過去，不然每次都要警員去當人肉盾牌。

長照員給付新制元旦上路 月薪4萬不是夢

蔡總統表示要透過長照，以國家力量拉高薪資。衛福部昨通過修正最新版的長照給付與支付基準制度，將民眾使用長照的支付額度自最高三萬一五○元，調整為最高三萬六一八○元，漲幅高達二成。因照服員薪資與民眾使用額度連動，當服務需求變大，照服員月薪將上看四萬元。新制明年元旦實施。

中國時報

明年元旦起 禁止一袋一杯

環保署宣布，明年元旦起擴大限制塑膠袋使用並同步展開稽查，新增7類業者不得免費提供購物塑膠袋，包括書局文具店、手搖飲料店、西點麵包店及藥妝店等，預計有8萬家業者受到影響，每年可減少15億個塑膠袋，業者若違規提供塑膠袋，將遭處6000元罰鍰。但新增管制對象排除夜市、傳統市場及攤商，環保團體認為減塑力道仍有待加強。

信任度57.5％ 柯P超越藍綠

《美麗島電子報》昨天公布民調，蔡英文總統和賴揆滿意度雙雙下滑，台北市長柯文哲民調則持續領先，民眾信任度高達57.5％，遠遠超越其他政治人物，尤其在中南部綠營鐵票區，賴揆和柯P相比竟無優勢，民進黨大老林濁水警告，「民進黨只有在台北市要擔心柯文哲嗎？」