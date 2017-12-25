明明沒工廠！空品監測車駛進小琉球 馬上測到紅爆

2017-12-25 22:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國空污物隨冷氣團南下，加劇全台空氣品質每下愈況，西部一片紅，傳統重災區屏東、潮州測站未倖免，連海岸線也不例外，移動測站在睽違數年後再度「跳島」進入小琉球，昨天卻測得「紅色警示」，小琉球好空氣不再。

潮州測站成今年全台最糟測站指日可待，但實際上屏東沿海空品也差，移動測站進駐就常偵測到橘、紅不等燈號，但苦無測站實證，而從耶誕夜開始的這場空污，就算有下雨仍無好轉，屏東整天灰濛濛，大武山再度「神隱」。

環保署的移動空品測站今年年初已數度進駐屏東，不過漂洋過海到小琉球還是首遭，環保署監資處副處長王岳斌表示，目前屏東沿海無測站，所以採用移動式的「空氣品質監測車」在空品不良期間或是居民反映需求時進駐，一般任務期以兩個月為標準，視任務機動調派，目前有1輛空品車在琉球鄉公所旁駐點，是睽違數年後再度透過貨船運送進入小琉球監測。

小琉球雖是全台離島中幾乎不受東北季風影響的離島，卻無法倖免這波空污，且島上沒有大型工廠，甚至2公頃多的工業區目前都仍未開發，紅燈「亮得非常無辜」。

日前移動測站進駐，昨天耶誕夜曾測得AQI超過150的警戒紅燈，至今也始終保持在「橘色提醒」。恆春氣象站主任薛全義指出，雖然這波空污是典型大陸冷氣團帶來冷的髒」空氣，但小琉球於林園工業區南方，北風強盛時不管境內境外的排污，就通通被吹進小琉球。

王岳斌說，相較成本較高的固定測站，環保署現已和工業局合作，明年將推廣微型空品偵測器遍入民間，由地方政府提出需求後，先從工業區及鄰近社區及無固定測站的地區為優先佈設，屏東沿海確實有這樣需求，也能藉此補足固定測站的空檔。