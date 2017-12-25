空勤黑鷹首度救援蘭嶼 恆春人嘆「不如離島」

2017-12-25 22:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民眾許耿睿年初發起「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，內政部後來強調「空勤總隊增設恆春駐地，內政部持續審慎研議」，並轉支援恆春醫療大樓等設施，不過，這2天空勤黑鷹首次大老遠出勤蘭嶼病患後送任務，卻讓恆春居民頗不是滋味，直呼「可憐恆春不如離島！」

23日晚間，20日開始駐守台東的UH-60M「黑鷹」直升機，首次出勤蘭嶼病患後送任務，縮短搶救時間1小時，消息透過媒體傳播，看在恆春半島居民眼裡卻相當不是滋味。

恆春住民權益促進會總幹事王精誠大嘆，恆春人就這樣被黑掉了，生命不如東部居民，當初義正嚴詞說這說那，現在大老遠跑蘭嶼，「怎麼就成英勇的空勤？」

「台東有馬偕、有空勤黑鷹，我們恆春呢?」許耿睿說，依黑鷹的巡航速度，從恆春起飛到蘭嶼後送台東的，時間大約40分鐘，比台東起飛要快20分鐘，加上現有的機棚及場地，對於蘭嶼以及南部海域的緊急後送及救援，還是需要在恆春駐地，盼政府深思。

不過，「發起空勤駐點恆春」連署的許耿睿也緩頰指出，連署雖未讓空勤進駐，卻換來中央對恆春半島醫療資源的重視，允諾恆春旅遊醫院的重建醫療大樓，接下來希望中央延續「醫中計畫（醫學中心或重度級急救責任醫師支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫）」，並協助恆春半島在旅遊醫院醫療大樓完工後，更多專業醫療人員進駐及長留。