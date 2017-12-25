國道3號茄苳交流道聯絡道拓寬只差最後一哩路

2017-12-25 21:55

［記者廖雪茹／新竹報導］國道3號茄苳交流道A路段聯絡道拓寬工程，現只差第3標與國道1號相交的車行箱涵工程，預算到位，即可全線打通；新竹縣政府表示，為採無須封閉國道的管冪工法施作，總工程費高達近5億元，上月底甫通過環境影響評估，正積極向中央爭取補助。

縣議員邱振瑋今天向縣長邱鏡淳、寶山鄉長邱坤桶建議，A路段第1、2標已完工1年多，兩側都已長草，建議自基地另闢一條路連結新林路，讓已完工的聯絡道早日提供通行，以免因卡在經費，而繼續淪為「斷頭路」！對此，邱鏡淳請公所協助取得土地同意書，利用工程結餘款儘快辦理。

工務處處長羅昌傑表示，國道3號在104公里處設有茄苳交流道，往西以新竹市茄苳景觀大道為聯絡道路，往東則以拓寬既有雙林路分成A、B兩聯絡道銜接新竹縣寶山鄉；其中，A路段西起新竹市東香東街口，往東則拓寬既有雙林路、新林路、穿越國道1號後，迄寶山鄉寶新路2段，全長約1500公尺。

其中，A路段分成3標辦理，第1標與第2標已竣工，第3標（1k+700~1k+940.3穿越國道1號路段），原列入104到107年生活圈計畫，已完成用地徵收作業，並在11月底通過環評，目前正配合中央政策爭取補助。

工務處指出，A路段第3標工程擬規劃一座約60公尺長的車行箱涵，穿越國道1號，採雙孔鋼筋混凝土結構配置；為避免影響中山高交通，此箱涵擬採管冪工法施作，讓高速公路無須配合執行車道封閉等交維作業。總工程費4億9372萬元，其中，中央補助4億餘萬元，縣府自籌8887萬元；扣除前兩標剩餘款，此案預算缺口約2億5850萬元。

工務處表示，茄苳交流道因現有聯外道路蜿蜒、狹窄，難以發揮疏導車流的功能；聯絡道改善工程一旦全線完工，即可銜接山區外環道路，便捷交通。

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