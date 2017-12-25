空品炸裂！中國送鄰國「赤化」大禮 全台只剩4站黃燈

今晚8點的空氣品質指標，全台僅存4個測站亮黃燈，其餘都是橘色或紅色。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-25 21:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕空氣髒兮兮！今天全台「受惠」境外空污物，空品急遽下滑，據環保署《空氣品質監測網》晚間8點的資料顯示，全台空品測站「赤化」，目前僅存4個黃色測站，且AQI值都在90以上。

今天是耶誕節，但從昨晚平安夜開始，全台空品就不斷下滑，尤其各地還紛傳霧霾降低視線事件，今天空品更糟，至今僅剩4個測站的AQI值屬黃燈，連一向不被輕易抹黃的恆春測站，是連落山風都救不了，下午AQI值一度高漲到100，已瀕橘色提醒臨界點，相當罕見。

「典型由冷高壓帶來冷空氣和髒空氣。」恆春氣象站主任薛全義說，這波空污就是典型的大陸冷氣團帶來冷的髒空氣，中國長江北岸的工業區排污，長驅直入被帶進台灣，連擁有落山風的恆春都淪陷。

環保署官員指出，當台灣大氣擴散不佳的條件下，又搭配東北季風傳輸影響我國空氣品質，環保署除向地方政府通知空氣品質預報結果外，若達空氣品質指標（AQI）橘色等級以上，應啟動相關應變作為及宣導防護工作，另外也協調經濟部與台灣電力公司依實際備載情形執行減排工作、水利署督導河川局執行河川揚塵應變措施、農委會勸導勿露天燃燒稻草等，加強境內空氣污染減量作為，避免空氣品質惡化。

環保署官員強調，因應空氣品質變化，環保署除了加強管制污染源，啟動降載減排，避免露天燃燒，減少空氣污染排放外，環保署提醒民注意防範，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊。