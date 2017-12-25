冬雨偏少 曾文水庫蓄水率快跌破5成

2017-12-25 20:21

〔記者曾迺強／嘉義報導〕今年颱風不多、冬雨偏少，新竹縣、新竹市、苗栗縣水情從本月27日起改為一階段限水的黃燈，實施減壓供水，苗栗地區更規畫明年1、2月辦春季休耕，以因應缺水危機；供應嘉義、台南地區農業灌溉用水的曾文、烏山頭水庫水情也日益嚴峻，曾文水庫蓄水率更快跌破5成，嘉南農田水利會仍決定嘉南灌區一期稻作在明年元月29日供灌，期間會加強灌溉管理，節約用水。

嘉南農田水利會嘉義區管理處主任李英華說，嘉南灌區一期稻作1萬8千1百多公頃，供灌至明年5月底，春季甘蔗雜作灌溉則自明年2月26日起供灌，期間會由掌水工加強巡水路、調配用水，若水情持續嚴峻，可能縮短供灌時間。

曾文水庫目前水位標高213公尺，有效蓄水量2億4千多萬公噸，蓄水率5成1，烏山頭水庫蓄水量5925萬公噸，蓄水率7成5，2座水庫總蓄水量3億公噸；經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源說，當前水情是2009年莫拉克風災後同期最差。

至於供應大嘉義地區民生、工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，目前蓄水量分別為1772萬、605萬公噸，蓄水率7成、6成5，目前供水無虞，水情燈號維持正常的「藍燈」；台灣自來水公司第五區管理處副處長何承嶧呼籲民眾節約用水，減少浪費水資源。