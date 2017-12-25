觀音湖山坡濫墾開發 市府水利局主動移送檢方偵辦

2017-12-25 21:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市府水利局今表示，今年10月17日接獲仁武警方通報仁武區仁福里公館二巷橫山鹿場位置有山坡地開發致土砂外流造成機車路倒事故，經現勘後發現違規濫墾開發情節重大，涉致生水土流失刑事罪責，主動移送橋頭地檢署偵辦。

水利局去年8月24日受理蔡姓男子以觀音湖段657等4筆農業整坡0.8公頃名義申報簡易水保，施工中發現未依核定內容施做，今年3月20日裁罰蔡男6萬元，並命恢復植生後完工結案。

不料今年10月17日接獲仁武警方通報仁武區仁福里公館二巷橫山鹿場位置有山坡地開發致土砂外流，造成機車路倒事故，經現勘後發現原申報簡易水土保持土地，竟有未經申請又進行大幅開挖整地至6公頃規模。

水利局表示，涉致生水土流失刑事罪責，依法主動移送橋頭地檢署偵辦，並為免水土流失情事持續擴大致生災害，命嚴男限期提送緊急防災計畫，今年12月13日配合檢方調查，目前緊急防災計畫已請嚴男依審查意見修正中。

水利局獲橋頭地方法院檢察署邀請加入「大高雄地區環境暨國土保護聯繫平台」，今年接獲仁武警方通報後，經現場勘查發現違規情節重大，主動透過平台通報地檢署偵辦，後續將配合檢調嚴查山坡地不法開發事件，以維護國土資源。