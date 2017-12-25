關渡大橋通車34年首規劃大修 卻兩度流標

關渡橋將加強橋梁耐振補強，經費1.7億元，工期長達2年，完工後可抗震達5級強度。（記者陳心瑜攝）

2017-12-25 22:15

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡江大橋新建工程流標翻版？關渡大橋跨越淡水河，是淡水、八里重要聯外橋梁，但橋體耐震力不足、路面時有變形，公路總局將進行通車34年來首度的耐震度補強工程，原定今年底前完成發包，但今年9月公開招標以來已流標兩次，恐影響完工期程。外界質疑，既有的關渡大橋耐震度有疑慮，淡江大橋主橋段又因6度流標而完工無期，民眾的安全、通行權利也岌岌可危。

當地居民質疑，淡水與八里間的「新橋」淡江大橋完工期程因多次流標而一再跳票，而「舊橋」關渡大橋的耐振補強工程也兩度流標，立委呂孫綾指出，交通部必須正視關渡大橋補強工程所面臨到的瓶頸，尤其關渡大橋是淡水聯外的重要通道，不容許橋體安全有任何疑慮，交通部必須盡速辦理下一次開標，並且在待標期間做好安全監控，保障用路人的安全。

新北市議員鄭宇恩表示，不論問題出在預算或工期，都希望公路總局拿出魄力克服，了解廠商不願投標原因，「不要讓新北市民一再失望」。

公路總局第一區養護工程處中和工務段長江堅銘表示，關渡大橋耐振補強案預算1.7億元，工期2年，預計2020年完工，補強工程包括以混凝土、鋼板加厚橋墩，並重新銲接鋼梁，以及以防蝕油漆重新塗裝橋體等，完工後橋體可抗震達5級強度。

江堅銘說，公路總局今年9月公告招標，不過10、11月的兩次招標，都因「零」廠商投標而流標，目前正在檢討標案內容的工期和價格等，下次招標預計在明年1月進行。

江堅銘強調，雖然無法達成原先預定的今年底開工期程，但「民眾行的安全不會受影響」，強調會計畫補強是因為1980年代的設計並不符合新法規更嚴格的耐震規範，橋梁目前並無安全疑慮。

至於案子兩度流標，江堅銘表示，廠商對工期、預算並沒有太多意見，只是反映手上案子多、時間搭不上，公總將持續向優秀廠商邀標。

新北市政府交通局主秘吳國濟表示，關渡橋名列新北市危險橋梁第三名，因此新北希望公總不只針對耐震補強，也能規劃汽機車實體分流，像是外掛機車道或人行道改機車道並外掛人行道；並於上匝道雙白線段增設交通桿、增設加強取締跨越雙白線標誌。

對於地方政府喊話，江堅銘回應，目前僅能針對耐震補強，囿於技術、預算，沒有辦法進行橋面加寬等其他工程。