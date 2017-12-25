國光客運西螺轉運站傳撤站 西螺公所：合約到期

2017-12-25 20:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國光客運西螺轉運站傳出因西螺鎮公所不續約要撤站，甚至在網路群組狂傳引發爭議，西螺鎮長鄭玲惠今天強調，是合約到期，加上國光客運要求降低租金，公所正積極與國產署協調，協助國光原地營運。

「傻眼貓咪、不~不~不~這樣我以後回娘家（屏東）就更遠更不方便了、當初花好多錢改造車站，有點可惜、西螺交通更不方便了！鎮長呢？立委呢？代表呢？趕快出來協調……」。

西螺轉運站由於不堪長年虧損，承租單位國光客運要求西螺公所調降場租未果，無意願承租準備撤站，消息一出引發網民在網路群組留言，怨聲載道。

西螺鎮長鄭玲惠指出，國光客運自102年承租西螺轉運站，雙方合約到今年底截止，由於國光要求調降租金，但因公所是「二房東」，所有權人是國有財產署，公所已全力協調希望能爭取調降租金。

國光客運西螺轉運站傳撤站，由於該站是西螺市區唯一長途客運轉運站，鄰近莿桐、二崙、崙背都會到此搭車，若撤站民眾得到西螺交流道搭車，耗時又增加行車危險，且光市區計程車費單趟就多150元，引發怨言四起。

國光客運嘉義站站長謝連仲指出，西螺站承租初期每個月營運超過160萬元，但高鐵雲林車站通車啟用後，載運量銳減約4成，每月租金近20萬元卻未調降，加上站區目前僅有一家超商進駐，造成國光客運虧損愈來愈嚴重。

謝連仲強調，總公司2個多月前已向西螺公所表達不再續約，且日前接獲公所公函要求若未續約，需「恢復原狀」，但基於服務乘客，明年元旦起國光客運仍會在轉運站附近讓乘客上下車。

雲林縣政府工務處表示，將在最短時間內協助國有財產署、西螺公所及國光客運協調，讓鎮民不必擔心市區沒長途客運可搭。

相關影音