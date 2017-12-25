回暖囉！明日冷氣團開始減弱 西部空氣品質持續惡劣

明日冷氣團開始減弱，白天氣溫回暖，但空氣品質仍差。（記者陳志曲攝）

2017-12-25 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕今日（25日）受冷氣團影響，清晨開始，中部以北及東半部地區低溫大約15、16度，其他地區低溫約17、18度。到了白天高溫，北部、東部地區上升至18、19度；中南部地區約在23度上下；花東地區則是在20度附近，普遍偏涼。據《天氣風險公司》表示，明天早晚氣溫仍然偏冷，但已逐步開始回溫。

根據《中央氣象局》預報，明（26日）冷氣團開始減弱，但各地清晨氣溫還是偏低，中部以北、東半部低溫約13至16度，其餘地區低溫也只剩17度，提醒民眾早上出門還是要注意保暖。到了白天高溫，溫度會比今天回升許多，北部、東北部高溫約19至22度；中南部在25度上下；花東也有21至23度，氣溫舒適。

降雨方面，明天西半部地區天氣大致多雲到晴，天況穩定，但反觀東半部地區，可能就要梢微留意一下，尤其是宜蘭及基隆北海岸，明天的降雨機率會比今天來得高，提醒民眾出門注意。

再來因為冷氣團開始減弱，西半部大氣擴散條件轉差，中部及雲嘉南地區空氣品質將呈「橘色提醒」；高屏地區空氣品質呈「紅色警示」；馬祖和金門地區持續遭受境外污染物影響，同樣也是「紅色警示」，提醒這些地區的民眾多加注意。

最後，冷氣團雖然減弱，但強烈東北風仍然影響台灣，今晚開始，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域容易發生8至10級強陣風，明天風力雖有減弱趨勢，但也有8、9級，沿海風浪大，提醒民眾海上作業安全為上。

明日氣溫開始回暖，較為舒適。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地紫外線指數均呈低量級至中量級。（圖擷取自中央氣象局）