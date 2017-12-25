台南平實公園啟用 市府：平實連南紡成最大商業重鎮

南市東區平實公園保留許多高大老樹，被譽堪稱森林公園。（記者王俊忠攝）

2017-12-25 20:09

〔記者王俊忠／台南報導〕陸軍平實營區重劃改建的南市東區平實公園今下午開放，市府與多位議員、立委代表主持開放典禮。代市長李孟諺表示，平實公園可說是森林公園、帶動擴大中華東路商圈發展，因附近的後甲圓環土地最近出現一坪一百萬元交易價，平實公園旁商業、住宅區土地的標售價，得好好思量評估。

位於東區與永康區之間的平實公園，占地約七公頃，是東區第二大公園，一０五年十一月十四日完工。市府表示，因配合周邊重劃與雨水下水道施工，顧及民眾安全，無法先行開放。公園新建設計與建築都獲得國家級大獎。

市府工務局指出，此公園以尊重原有環境生態、減少工程廢棄物、節能綠建築為設計主軸，公園內保留九二％、五八一棵原有營區既有的大樹，並敲除原營舍鋪面與房舍後新種二五二棵喬木，有極高綠覆率；考量極端氣候需求，設計三處有滯洪功能的開闊活動草坪，未來在公園南側一公頃開闢地下停車場，預計明年中旬完工，可提供二二六個停車位。

代市長李孟諺表示，平實公園林木密布、堪稱是森林公園，東側有榮總台南分院，日後做到「醫養合一」，為地方打造優質生活環境；公園排水系統從過去往莊敬里排放、改通往柴頭港溪，也解決過去莊敬里淹水問題。

李孟諺並說，平實公園周邊商業區土地，預計在明年三、四月間標售，這商業區可與南紡購物中心、國賓影城連成一片，形成台南最大規模的商業重鎮，工務局長蘇金安依平實營區整體土地價值保守估說該區土地一坪有三十萬元價值，他卻聽財稅局長說近來緊鄰南紡購物中心的後甲圓環一塊土地交易，一坪市價竟飆到一百萬元，看來這商業區標售底價得好好思量、訂出妥適價位。

市府強調，平實公園是未來捷運藍、綠兩線的交會點，並會設國道轉運站，附近一號國道大灣交流道會有國道客運下來，也是東區與永康區的交通樞紐，是市民宜居的好地方。