享樂型消費抬頭 市調：信義商圈吸客力超越東區

2017-12-25 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市東區及信義商圈向來有競爭關係，一份最新市調發現，信義商圈的吸客力超越東區，且30到40歲的年齡層，半年來消費金額最高，偏向享樂型消費。

據《中央社》報導，國內點數平台品牌HAPPY GO旗下市調中心GO SURVEY針對5031名近半年曾在東區或信義商圈消費達2000元的消費者進行調查，進一步剖析消費者的行為。

調查顯示，由於地理位置相近，交通方便且捷運連通的百貨商場設計，造訪信義區與東區商圈的民眾高達近7成1天內同時造訪兩地，堪稱姊妹商圈。其中，相較於東區，更多消費者是因娛樂及餐飲行為前往信義商圈，顯示信義商圈的吸客力已超越東區。

調查發現，20到30歲的消費者最常在傍晚到晚上的時段在信義商圈消費，40到50歲消費的時段則以中午到下午為主；20到30歲平均每週前往信義商圈的次數及半年累積消費金額，都較40到50歲消費族群高；而40到50歲的消費者單筆消費金額則較其他年齡層高出1成左右。

GO SURVEY報告分析，從資訊可看出信義商圈的年輕族群不再以單純的物質花費為主，而以放鬆心情、朋友聚會的享樂型消費最多，也更重視下班後的規劃。

而40到50歲的消費者商圈造訪率較低，除購買高單價奢侈品外，用餐及購買點心禮盒的需求也是主要消費型態，偏向目的型消費。