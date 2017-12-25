特教生體驗「手心向下」 發糖果給1500師生

2017-12-25 19:49

［記者洪美秀／新竹報導］「以前都是手心向上、現在學習手心向下」，新竹市載熙國小特教班學生今天首次到各年級、各班級發耶誕平安糖果，15名特教生跨越障礙與自閉個性，走入人群，發給全校1500多名師生糖果，雖然動作慢，糖果也拿不穩，卻充滿誠意，讓拿到糖果的一般學生很感動。

載熙國小校長王國生說，過去特教班學生受到的關愛特別多，每逢佳節都會有很多單位及社會團體給予資源，不過這次特教班學生卻一反過去接受的角色，成為給予的人，在特教班家長的支持下，利用今天耶誕節，主動發糖果給一般學生，這樣的活動不僅讓特教學生融入一般學生的學習生活，更學習「給予」的課題，雖然不容易，已成功跨出第一步。

除校長扮成耶誕麋鹿，還有家長會幹部也扮成雪人、禮物人、耶誕樹人和耶誕老公公，陪著特教班孩子走出教室到各班發糖果。

15名特教生中有的是自閉兒，有的是多重障礙，都努力克服身體及心理的不便，成功踏出特教班教室，到一般學生的教室發糖果，路途很遠，動作很慢，拿糖果也不穩，卻充滿誠意，感動不少一般學生，學生都說，收到這樣的禮物，都說特別。

尤其平常會到特教班當小小志工的小五、小六學生，拿到特教班學弟妹發的糖果，感覺很不一樣，特別感動及珍惜，也說，接到要幫忙帶去上廁所的特教班學弟妹的糖果，很暖心。