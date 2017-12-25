空污嚴重 數據卻顯改善？ 專家：不能只看平均值

近日空污問題嚴重，環保署的數據卻顯示空氣品質近年有大幅轉好。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-25 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日台灣空污情形嚴重，民眾感覺空氣越來越糟，甚至為此走上街頭抗議。但環保署的數據卻顯示，細懸浮微粒（PM2.5）紅色警戒站日數減少，空氣品質近年有大幅轉好，此結果與實際感受存有一段落差。

《聯合報》報導，環保署的統計資料指出，民國99年至106年細懸浮微粒（PM2.5）達紅色警戒站的日數大幅下降。99年有3168天、100年有3634天、101年1830天、102年2685天、103年1556天、104年997天、105年874天，106年統計到12月19日為397天。

環保署的專門委員彭成熹表示，空氣污染近年來確實有明顯改善，他20年前讀書時在台北街頭騎機車，騎完滿臉油汙，道路上公車也猛噴黑煙，現在已有大幅改善。儘管空氣品質在數據顯示上有所改善，卻與民眾的感受有所落差。

台灣健康空氣行動聯盟成員許欣欣表示，民眾對於乾淨空氣的需求更大，環保署的監測站少，代表性不夠。許欣欣指出，許多污染地區都沒有監測站，貼近民眾生活圈的交通測站更僅有6站，無法全面代表台灣的空氣品質狀況。

空污專家、醫師葉光芃表示，空污的物質有很多種，雖然細懸浮微粒（PM2.5）有減少，但其它遭到忽略。葉光芃以懸浮微粒PM10為例，今年中南部懸浮微粒的污染較去年更為嚴重，與2016年相比，今年PM10的年均值苗栗以北減少1.5，苗栗以南卻增加4.2，雲林到屏東的空污重災區更增加了5.9，顯示空污問題仍在。

葉光芃指出，環保署不能只看全台的平均值，而要看重災區的空氣品質，具體減少才有效。許欣欣也說：「空氣污染有季節性，不能只看年平均值，應該要檢核超過橘色的天數，避免數據遭模糊美化。」