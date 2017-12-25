麻豆「市四」中央市場面臨拆除 攤商抗議市府：未審就判死

法院履勘麻豆市四市場。（記者楊金城攝）

2017-12-25 19:43

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆區中央市場（市四市場）下月22日面臨強制拆除命運，今天台南地方法院派員會同台南市市場處現場履勘，攤商自救會發動約200人到場抗議，拉布條表達不滿，指市四有如苗栗張藥房翻版，批評市府「鴨霸」，置攤商生計不顧。

包括市議會副議長郭信良、市議員吳通龍、郭秀珠、台聯台南市黨部主委陳昌輝到場聲援，要當攤商的後盾，認為市府應暫緩拆除，待官司確定後再處理。

俗稱中央市場的麻豆第四市場，興建至今已經60多年，有71間店鋪、100攤位，民國103年4月起停止使用，市場處安置店鋪、攤販至附近市五公有市場。但因位置不當或生意差，陸續又搬回市四，並與市府打官司結果敗訴。

台南市市場處副處長楊政舉向現場攤商說，因建物老舊，經營環境不佳，安全堪慮，土地7成以上是私有地，市府只能依法行政。

市場處處長陳建棠說，市四拆屋還地，沒有更新計畫，市府也釋出最大善意，協調現有攤商遷到麻豆市五市場營業，只要攤商過去市五自然「結市」有生意做。

麻豆第四市場攤商自救會會長郭清竹說，市府以市場老舊，有安全疑慮，加上鄰近市三、市四、市五3個市場太多為由，要拆除第四市場說不過去，市場度過地震，全市比第四市場老舊的市場還很多也沒有拆，鄰近市場多也不是攤商的錯，加上自救會已另向高等行政法院提出訴訟，要求市府暫緩拆除，待官司確定後再處理，這樣的要求很合理，市府不能如此野蠻。

但今天法院的履勘並未受阻，自救會計畫到永華市政中心抗議，攤商說，「真的是吃人夠夠！」若被逼到絕路，一定抗爭到底。