一「眷」鍾情！餐旅群科學生著卡其服上菜、化身大嬸搓麻將

2017-12-25 18:59

〔記者李容萍／桃園報導〕提到眷村，你會想到什麼？是長長的巷衖和竹籬笆、好吃的眷村菜及各地麵點，還是卡其色的學生制服或是愛國的復古標語？

桃園市私立育達高中餐旅群科今起至29日在鍊珍堂舉辦「轉動兒時的甜蜜回憶」餐飲暨觀光週創意教學活動，以台灣五大族群特色美食為主題午宴，首場推出眷村外省人「一眷鍾情」，負責招待組學生向大崙、觀音、草漯等國中借來20套的卡其色制服，向眷村故事館借展文物佈景，加上原汁原味的眷村菜，把屬於眷村的回憶、顏色、氣味甚至氛圍呈現在活動會場。

餐旅群科師傅顏卜煒表示，「一眷鍾情」菜色有經典滷菜、甜豆蹄筋燴海參、鮮香紹興醉雞、經典白鯧米粉、栗栗金元寶、眷村風牛肉湯或鹹香大滷湯、傳統東坡肉與山東饅頭、上海菜飯、酒釀湯圓等，師生們不僅在菜餚製作考究，更懂得突顯寓意的眷村飲食文化，像是白鯧米粉中的鯧魚必須「有頭有尾」，象徵有始有終與團圓；「栗栗金元寶」則是將栗子包進水餃裡，祝福賓客家有喜事、財源廣進。

開幕式表演中，觀光事業科學生設計服裝造型及場景，發揮巧思重現眷村生活，場外有跳房子遊戲、棒球轉播等；外場服務學生化身眷村大嬸搓麻將，以及身穿卡其服與百褶裙扮成學生造型，在復古懷舊的場景布置下提供說菜和接待服務，展現學習成果。

明起另安排客家人「客庄桐年」、原住民「安峇希斗‧樂食饗宴」、新住民「新朋友‧新家人」，以及閩南人「閩南─伍柒庄腳情」等主題午宴。