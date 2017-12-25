多益出包祭補償 消基會重批：既無道歉之意也缺誠意

2017-12-25 18:12

〔記者陳宜加／台北報導〕「多益（TOEIC）」英檢大擺烏龍，業者今天提出補償措施，可改期測驗或辦理退費，令補貼交通費用；但消基會聲明認為，補償措施應更合理，目前業者相關措施「既無道歉之意，亦缺乏誠意」。

多益英語測驗出現重大試務缺失，題目播放帶和試題不同版本，致使主辦單位臨時宣布取消考試，總計波及全國43個考場、約2.4萬名考生受到影響。ETS台灣區總代理忠欣公司今天提出相關處理辦法。

消基會整理補償措施，考生可選擇參加明年1月7日或1月28日下午場測驗，或選擇辦理退費，選擇1月7日者，將盡量安排於原考場應試，選擇1月28日者，則自行選擇考區。此外，考生可於明年4至12月任選一場多益測驗，提供報名費優惠價1000元，原報名費1540元。

當天考生並將另外補貼200元交通費，若有長途越區報考，可出示當天交通單據，將依其開銷另行補貼。

對此，消基會聲明指出，相關措施既無道歉之意，亦缺乏誠意。限定日期補考，若兩個日期都沒有空檔的考生，顯失公平，業者不應限定補考日期以示誠意。

消基會也說，由於多益考試將於明年3月改採新制，建議3月前應再增加考試場次，以彌補未及考試的考生能有補考機會；且既然有錯就應適當補償，例如給予考生免費參加考試，不限時間、地點，方能作為道歉。

至於交通費用的彌補以200元為限，長途遠程者還要提出交通單據，但「若考生開車呢？油料該如何補償？」消基會認為，交通補償應視個案，更有誠意補償。

消基會指出，「誠意」展現在所提方案是否周全，建議業者仔細思考，重新提出對消費者有具體誠意的補救措施。 倘若消費者不滿意業者「處理辦法」，建議考生向消基會申訴，消基會將通案向忠欣公司協商。