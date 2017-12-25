大街小巷都是夾娃娃機！新北加強稽查學校周邊店家

24小時營業的娃娃機無人商店正夯，新北目前就有751家夾娃娃機店，。（新北市經發局提供）

2017-12-25 18:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕24小時營業的娃娃機無人商店正夯，新北市政府調查，目前全市就有多達751家，但新北市警局統計，夾娃娃機店今年已發生52件竊盜案，且家長反映學生瘋夾娃娃常花光零用錢、機台內擺設影響學童身心的商品，新北市經濟發展局即日起發動聯合稽查，預計半年內檢查完離學校200公尺內的娃娃機店。

經發局表示，即日起將透過聯合稽查機制檢查是否符合建管、土地使用分區、消防和稅捐等規定，今年迄今已查察2866台、查扣違規32台，呼籲台主、業者們勿再以標示保證取物規避查察。

經發局提醒，機台擺放內容物五花八門，有絨毛娃娃、3C產品、遊戲公仔、飾品和泡麵等，須注意經濟部將娃娃機分為兩類，有獲經濟部評鑑通過的非屬電子遊戲機之娃娃機屬於「選物販賣機」，另外沒經評鑑通過的娃娃機則被視為「電子遊戲機」，只有領得電子遊戲場業營業級別證的場所才能合法經營，否則業者將面臨刑事責任。

經發局呼籲業者，各機台應標示經濟部核准函外，並不得擅自修改機台與擺放影響學童身心發展的商品，如經稽查確認違反者，均依電子遊戲場業管理條例第15條移送法辦，如屢勸不改者，將強制斷水電，請各台主勿再心存僥倖。