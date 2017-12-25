狗狗也有「安妮」！ 奪首爾發明金獎

2017-12-25 17:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕學過心肺復甦術（CPR）的人大概都接觸過拿來練習的道具假人「安妮」，大仁科技大學為了提升犬隻救護訓練， 以「虛擬實境犬隻CPR訓練系統」，透過VR眼鏡模擬犬隻CPR搶救情境，並在絨毛玩具狗內建置智慧感測裝置，量測學員CPR動作是否正確，在首爾國際發明展中拿下金獎。

資訊工程與娛樂科技系老師曾世邦說，過去對於犬隻的CPR訓練，都只有拿絨毛玩偶狗狗當練習，學生按壓的位置、力道不一定準確，容易讓搶救失準，或造成犬隻骨折、受傷，所以結合現在VR科技，開發了「虛擬實境犬隻CPR訓練系統」，讓學員可以模擬犬隻搶救情境，目前系統還分成小型犬及大型犬，經過感測器的反饋，可以量測學員CPR動作是否正確，練習結束後還能呈現操作結果，作為改進建議。

大仁科大師生致力創新發明，今年以9件作品參加「2017年韓國首爾國際發明展」，這個月初揭曉成績，大仁科大9件作品全數上壘，共抱回3金5銀1銅及1個特別獎。

馮靜安等3名老師共同研發的「血液透析管扣夾」也拿下金牌，並同時獲得馬來西亞特別獎；馮靜安表示，操作血液透析的護理人員容易有板機手的職業病，所以研發管扣夾，利用剪刀式夾子夾住透析管，代替原有的滾輪式扣夾，這個研發很受韓國醫學大學師生青睞。

血液透析管扣夾、黏扣式壽衣也奪金

另一項金牌得主是生命禮儀學程助理教授黃棟銘研發的「黏扣式壽衣」，系主任李翰林說，這個研發是利用魔鬼氈將壽衣做成黏扣式，不需翻轉大體，除了尊重往生者，也能降低幫忙穿壽衣人員的細菌感染風險。

拿下銀牌的5項發明，包括利用天然聚合物製成的「植物精油微膠囊」有包住精油的功能，讓香水或保養品的香味持久1至5倍；「藥護客觀式臨床測驗系統電子化機制」讓醫護學員考試時能修正學員的疏漏；「兩用型行動輔助器」讓現有的4腳輔助器，在拆開後變成2支拐杖；「可立式自拍裝置」讓智慧型手機可以進行握式與立式拍照；「防捲夾手套」能防止操作機械的手隨手套被捲入機械中而造成傷害。

大仁科大也從農業廢棄物牛蒡葉中，發現具有美白及抗皺紋成份，加以萃取後製成保養品，在美妝大國發明展中，以「具有抗氧化及抑制酪胺酸酶與彈性蛋白酶的牛蒡葉萃取物及其製成」拿下銅牌。