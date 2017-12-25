昔日承載師生青春回憶 這棟老校舍明年將告別

東光國中仁愛樓將拆除，校方邀學生繪製感恩留念小卡，掛滿仁愛樓窗框，讓仁愛樓被拆除前，為學生上最後一堂課。（記者張議晨攝）

2017-12-25 18:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕東光國中的仁愛樓，落成至今超過55年，但因建築無法耐強震，校方將在明年寒假展開拆除作業，仁愛樓承載師生無數回憶，校方要在明年1月10日舉辦「感恩仁愛樓」惜別活動，希望在仁愛樓拆除前，為校友、師生再上最後一堂課。

東光國中在1963年設校，仁愛樓是當年建校時的首棟校舍，原先只有1樓，隨學生人數增加，校方往上加蓋，1983年後，成了現在樣貌，有3樓、共30間教室，地下室則作為合作社。

直到今年7月，仁愛樓結束最後一堂補校課程後，陪伴師生逾半世紀的校舍，才終於畫下句點。

東光國中校長陳志勇感嘆，仁愛樓如同學校歷史的見證者，原本希望跟校內集賢館一起登錄為歷史建築，但加高後的仁愛樓，宛如「老揹少」，無法抵禦強震，考量安全性，只能選在明年寒假拆除。

東光國中最盛時有51班、1700多位學生，知名導演鄭文堂也是校友之一。隨時間更迭，校內的忠孝、信義、和平等校舍已陸續拆除，即將拆除的仁愛樓，成了校內最後1棟以「八德」命名的校舍。

老校舍將拆，返回母校任教的陳育玲感受最深，她回憶，1992年她念國3，是男女分班的最後1屆，生活全在仁愛樓內。她形容，這棟樓就像聚寶盆，吸納學生的青春回憶，如今拆除工作宛如打破這座聚寶盆，卻也讓回憶可以宣洩出來。

陳志勇說，明年1月6日上午9點，舊校門將重新開啟，開放仁愛樓讓校友寫下祝福，10日舉辦惜別會，邀老校長、退休教師用巡禮、話舊方式送別仁愛樓。