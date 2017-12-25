伊藤潤二動畫正式發表 化身詛咒少年來驚嚇

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品將在明年改編成動畫。（木棉花公司提供）

2017-12-25 18:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本恐怖漫畫大師伊藤潤二明年將迎來創作30週年，並終於決定把作品「動畫化」，預計製成12集作品外加1集OVA（外傳），今天耶誕節更搶先發表，首部登場主角由喜愛詛咒他人的少年《雙一》亮相，展現其精緻恐怖的觀感衝擊。

木棉花國際公司副總經理楊國祥表示，代理伊藤潤二動畫版在台播放，其中由製作公司挑選作者知名作品，如魔性美女《富江》、憂鬱公主《蛞蝓少女》等「驚選」恐怖經典，製成12集動畫，外加1集OVA外傳，總共有13部動畫作品將在明年1月起與日本同步上映。

而今天耶誕節，伊藤潤二動畫也搶先發布，由喜愛詛咒他人的怪異少年《雙一》打頭陣，擔綱第一話主角，伊藤潤二提到，雙一是以自己為原型來創作，故事描述一名少年想像詛咒之力對同儕惡作劇等驚悚情節，但故事卻是系列漫畫中少數沒有血腥或死亡畫面，走恐怖搞笑路線。

楊國祥說，礙於電視尺度，這次動畫製作將採「海外放送版」，把部分血腥畫面做處理，所以不會變成限制級，但仍不失伊藤潤二獨特的恐怖氣氛營造，未來日本將出版DVD收錄完整精華，至於台灣上市日期仍待商議。

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品將在明年改編成動畫，並趁耶誕節搶先曝光發表，未來將製作12集與OVA等，讓膾炙人口的「富江」、「蛞蝓少女」等恐怖情節「動」起來，可惜礙於電視尺度將改為非限制級作品。（木棉花公司提供）

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品將在明年改編成動畫，趁耶誕節搶先發表，其中第一話主角是喜歡詛咒的少年《雙一》故事來打頭陣。（木棉花公司提供）

伊藤潤二首度將自己的恐怖漫畫改編成動畫，預定明年一月上映，今（25日）舉辦動畫首映發表，並由喜愛詛咒的少年《雙一》打頭陣，擔綱第一話主角。（記者吳柏軒攝）