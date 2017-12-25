創66年紀錄！2017全年無寒流 跨年夜北部恐飄雨

2017-12-25 18:38

首次上稿 17:11

更新時間 18:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕冷空氣攪局，今年跨年夜北台灣恐飄雨。預報員徐仲毅表示，今年跨年當天有波東北季風增強，北台灣整天感受上偏冷，高溫低於20度，入夜後東半部及大台北東側降雨機率提高，民眾若要出門狂歡，建議攜帶雨具備用，至於元旦當天清晨，預估東半部雲量會較多，想迎接曙光的民眾恐得碰碰運氣。

預報員徐仲毅表示，明天大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫將回升2到4度，但清晨夜裡溫度還是較低，中部以北低溫下探14、15度，其他地區16、17度，到了白天氣溫漸升，北部高溫22度左右，中南部23到25度，花東約21到23度；各地大致都是多雲到晴的好天氣。

不過好天氣只維持一天，週三另道東北季風南下，預計影響將影響到週六，各地低溫下探14到18度，北部高溫約19到22度，中南部23到25度，花東約22度左右。

跨年再一波東北風 東部迎曙光也要看運氣

而下週日就是跨年夜了，徐仲毅也提醒，跨年當天將有另一波東北季風增強，白天北部、東半部就會有局部降雨，大台北東側夜裡也會飄雨，建議要出門跨年的民眾可攜帶雨具備用；溫度方面，北台灣最低溫約14、15度，中南部16、17度。至於明年元旦預估東半部雲量會稍多，雖降雨機率不高，但想迎接美麗曙光可能得碰運氣。

而2017即將結束，根據氣象局觀測指出，今年整年度都還沒有寒流報到，創下1951年以來首次沒有寒流出現的一年，徐仲毅表示，往年寒流平均都在元旦前後報到，由於去年冬季偏暖，導致今年元旦沒有寒流出現，而今年跨年的冷空氣預計強度也只達東北季風等級。