有愛就無礙！愛心企業支持 身心障礙者「莉莉」無礙就業

2017-12-25 18:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕身心障礙者「莉莉」對自己沒信心，加上被貼標籤，工作不穩定，台中市勞工局協助推薦進職場，獲愛心企業協助，已穩定就業近八個月，勞工局呼籲「有愛無礙」，身心障礙者工作一樣能稱職表現。

25歲的身心障礙者莉莉因長期缺乏自信，已往就業又未遇到友善職場，讓她工作總是不順遂，工作一換再換，直到勞工局就業服務員幫她媒合連鎖咖啡廳的工作，莉莉在咖啡廳擔任清潔人員，該企業以「小天使」暱稱莉莉，還安排一對一貼身培訓人員，協助指導，從認識環境到收拾桌面、清理杯盤、打掃衛生等，一樣樣示範指導，協助她快速進入狀況。

輔導莉莉的就服員楊喨茵指出，身心障礙者找工作不易，莉莉原就沒信心，挑戰這次工作前，還一再擔心自己會打破杯子或不能勝任等，顯得焦慮不已，她陪著模擬面試演練等，果然一試即中。

初獲信心的莉莉在店家指派協助的員工溫暖及友善扶持下缷下心房，在友善職場裡，享受到被肯定及成就感的莉莉總是自動自發搶著做事，甚至知道假日是服務業的旺日，還會主動排假日班，包辦外場清潔工作，讓員工誇她是名實相符的「小天使」。

店經理王世典說，莉莉雖然個性文靜害羞，面試時卻強烈表達工作意願，尤其說到需要工作分擔家計，甚至即使待業年餘，仍動用存款幫忙家中負擔房貸，對家庭的責任心，讓他很放心把工作交給莉莉，目前她已穩定工作近8個月。

勞工局長黃荷婷肯定企業提供友善職場，幫助身心障礙員工穩定就業，善盡社會責任，希望有更多企業跟進。