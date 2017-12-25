藉生命教育課程邀學生入教會？ 得勝者協會：誤會

2017-12-25 17:10

［記者游明金／宜蘭報導］「得勝者教育協會」長年協助宜蘭縣國中小學辦理「生命教育課程」，日前有志工在課後發送邀請卡，邀請學生參與教會耶誕節活動，家長質疑「宗教進入校園」？縣府教育處了解後，認為作法確有不當，要求學校改進。被指控的復興國中表示，既然家長有意見，學校決定停辦課程再作檢討，得勝者教育協會表示，這是一場誤會。

得勝者教育協會在宜蘭縣協助國中小學推展品格教育課程已有15、16年，頗受學校與學生好評；這學期有14所學校、55個班級辦理相關課程；以復興國中為例，有11個班級開課，每學期上10堂課。

復興國中的課程在上週結束，有志工老師在課後發邀請卡給學生，請學生可在假日參加教會的耶誕節活動，但必須家長簽名同意。沒想到，卻引來部分家長質疑「宗教進入校園」、「怎可在學校推展宗教活動」。

縣府教育處長簡菲莉說，得勝者教育協會協助生命、品格教育推展行之有年，教案與課程內容都經過把關，對於學生情緒管理與輔導，各校的回饋與反應都很正面，但志工發邀請卡請學生參加教會活動，確實不妥當，教育處今天請校長前來了解，重申宗教、政治與種族等議都不能進入校園，要求學校注意，得勝者教育協會的課程有正面意議，教育處不會因噎廢食，相關課程是否續辦？尊重各校決定。

復興國中校長游淑珣表示，學校辦這個課程很久了，對於課程都有審核，不會有宗教進入校園的情形，得勝者協會協助推動情緒教育課程，學生學習效果不錯，這次事件，志工確實有所疏忽，既然家長有質疑，學校決定停辦一段時間再重新檢討是否續辦。

「這是一場誤會！」得勝者教育協會宜蘭連絡處專員陳敏惠說，協會不是宗教團體，復興國中的課程上週結束，因學校未辦聯合結業式，各班志工有的選在社區活動中心、有的向教會借場地，結合耶誕節活動辦理學習成果展，因此被誤會叫學生參加教會活動，志工並未強迫學生，邀請卡註明一定要家長簽名同意才可參加，造成家長誤解，協會會作檢討。